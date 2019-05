Domenica 19 Maggio escursione

“Sguardo sul Golfo del Tigullio dal Monte Anchetta”.

Spazio Luce, con la guida Valentina Anello, vi porta a scoprire il territorio del Golfo del Tigullio.

Sulle antiche Creuse e sentieri fra gli ulivi che attraversano paesini di un tempo lontano lasceremo Zoagli per arrivare a Monte Anchetta da dove si potrà ammirare il golfo del Tigullio

– Durata dell’escursione circa 4,30 h

– Dislivello: 500m circa

– Lunghezza 8km circa

– Tipologia percorso “E”

QUANDO:

Presso la stazione di Zoagli alle ore 9.30 (partenza alle 9.45)

Ritorno previsto per le 15.30

QUANTO COSTA?

15 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini inferiori ai 17 anni.

Numero di partecipanti:

minimo 8 adulti

massimo 30 persone

In caso non si raggiungesse il numero minimo di persone l’escursione verrà annullata. In caso di mal tempo l’escursione verrà spostata

Per informazioni su modalità di pagamento e prenotazione: info@spazioluce.org

Per informazioni sul percorso e l’escursione:

Valentina Anello: anello87@gmail.com – 3395638715

Si raccomandano: scarpe adatte all’attività escursionistica, pantaloni lunghi, k-way, cappellino,crema solare, abbondante acqua e pranzo al sacco.

Percorso adatto a famiglie, sono presenti pendenze per cui è sconsigliato a bambini minori di 5 anni, non adatto a persone con disabilitá e a passeggini

TIPO DI PERCORSO ” E “