Enzo Paci ospite a Valle Christi

Rapallo. Spazio alla comicità al Festival di Valle Christi. Martedì 4 agosto alle 21.30 arriva Enzo Paci con Buh!! La paura fa 90! Un percorso spensierato attraverso l’emozione della paura, dalle sue origini fino ad arrivare alle nuove ossessioni dell’era contemporanea. Perché proviamo paura? Quanto ci limita la paura? Si può vivere senza paura? Queste sono le domande che si pone Vincenzo Paci e alle quali insieme al pubblico cercherà di dare una risposta. Possibile? Ho paura di no…

Enzo Paci si diploma al Teatro Stabile di Genova nel 2000. Cabarettista e imitatore, ha lavorato per Mediaset in Colorado Cafè.Dal 2009 fa parte del gruppo di Zelig off in onda su Canale 5. Nel 2011 è invece protagonista, con il personaggio di Mattia Passadore, della trasmissione comica Central Station in onda su Comedy Central.

Costo del biglietto 16 euro.