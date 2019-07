Enzo Paci e Romina Uguzzoni a Ridere d’Agosto a Villa Imperiale

A Villa Imperiale

venerdì 5 luglio ore 21,30

Enzo Paci

“TUTTO QUELLO CHE C’È”

con Romina Uguzzoni

Venerdì 5 luglio ore 21,30 a Villa Imperiale nell’amito della rassegna Ridere d’agosto ma anche prima 2019, in scena Enzo Paci in TUTTO QUELLO CHE C’È con Romina Uguzzoni

Enzo Paci è noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive in Zelig e Colorado Cafè nei panni di Mattia Passadore. In realtà Enzo Paci è un attore eclettico con un curriculum teatrale di tutto rispetto (diretto da Luca Ronconi, Valerio Binasco, Marco Sciaccaluga, ha recitato fra gli altri con Mariangela Melato, Eros Pagni, Gabriele Lavia)

Assieme a Romina Uguzzoni, sua partner professionale oltre che compagna di vita, costruisce uno show che si snoda attraverso i monologhi dell’attore intervallati dalle esibizioni canore e danzate di Romina campionessa mondiale di tip tap

Paci mette a nudo vizi e virtù dell’uomo medio, le difficoltà, le idiosincrasie e nevrosi del vivere quotidiano, con la speranza di scoprire nella condivisione col pubblico di non essere l’unico a doverle affrontare. Nello show non mancano le sue maschere: il mitico Passadore, la terribile Marisa e l’ultimo arrivato, Renato la logorroica guardia giurata!

Ingresso intero € 14,00 ridotto € 11,00

Biglietteria a Villa Imperiale dalle 19,30

Info 377.0897309 010.511447

www.teatrogarage.it info@teatrogarage.it