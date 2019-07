“Emozioni tra Musica ed Arte a Palazzo Bianco” (visita e performance musicale)

Sabato 13 luglio alle ore 16 Emozioni tra Musica ed Arte a Palazzo Bianco, un percorso di approfondimento ad alcune opere esposte nelle collezioni di Palazzo Bianco, accompagnato da liriche interpretate dal soprano Anna Santina Giunta.

Il progetto nasce dall’intento di mettere in stretto dialogo pittura e musica, due arti alle quali è tradizionalmente riconosciuto un forte potere di commuovere. L’“emozione estetica” è un sentimento che scaturisce dalla contemplazione della bellezza e dall’ascolto dell’armonia, elementi peculiari dell’opera d’arte. L’arte costituisce poi un ambito particolarmente adatto per indagare le emozioni, perché ha il merito di rendere più esplicite le intuizioni umane, riuscendo a cogliere così in modo più immediato la natura del fenomeno emotivo.

Attraverso i sensi della vista e dell’udito conosceremo la storia dei dipinti e, mediante l’osservazione dei segni, della luce e del colore, cercheremo di cogliere le volontà espressive dell’artista, accompagnati dal canto lirico che costituirà parte integrante di questo percorso emozionale.

L’approfondimento è a cura del Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e potrà svolgersi anche in lingua inglese ( su richiesta).

Il costo è di 15 Euro comprensivo di ingresso al museo, approfondimento e accompagnamento musicale.

Per ulteriori informazioni: didattica@solidarietaelavoro.it.