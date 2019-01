EMOZIONI ALLO SPECCHIO Laboratorio per adolescenti

Genova. Nel mondo degli adolescenti si parla molto di bullismo, ma non di empatia, ovvero della capacità di entrare in contatto con le emozioni e con il vissuto dei propri coetanei. In questo periodo storico la fascia degli adolescenti è particolarmente a rischio. Le cause sono molteplici ma il comune denominatore è l’insicurezza, che in molti casi si manifesta nella paura di non piacere agli altri.

Il problema di piacere o meno agli altri tra le giovani generazioni, già a partire dalla pre-adolescenza, è diventato un aspetto e una tappa nel processo di crescita, perché nel tentativo di piacere e vedersi attraverso gli occhi dell’Altro, si costruisce e/o si rafforza un’immagine di sé soddisfacente.

Per questo motivo la sede di Genova del Centro Studi Bene con sé Bene Insieme,con la Dott.ssa Cristina Zinnari psicologa e psicoterapeuta e con la collaborazione della Dott.ssa Reolon, psicologa dell’età evolutiva e Federico Giani attore diplomato al Teatro stabile di Genova, ha ideato un gruppo di lavoro per adolescenti, che sfrutta le tecniche teatrali, creando uno spazio protetto tale da favorire una maggiore consapevolezza di sé, senza svalutare le fragilità dei singoli.

La scelta di esprimersi attraverso molteplici attività ludiche e artistiche che riguardano il teatro è finalizzata ad aiutare i ragazzi, in qualità di attori, a rappresentare, attraverso di sé, il diverso da sé.

Questo laboratorio si prefigge, quindi, di creare uno spazio di gioco libero e spontaneo, di imparare a relazionarsi all’interno del gruppo, di riconoscere e condividere le proprie e altrui emozioni, di imparare l’uso dell’ascolto attivo e di sviluppare l’empatia.

Il percorso si articola in 10 incontri, di un’ora e mezza ciascuno, una volta a settimana, ed un primo incontro GRATUITO informativo per i genitori GIOVEDI’ 24 GENNAIO ore 17.00

Per Informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Bene con Sé Bene Insieme

Via Maragliano 5/2 16121 Genova

Tel. 010.8683746

Cell. 340.3380840

e-mail: segreteria.genova@beneinsieme.org