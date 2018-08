“Elstree” al Cinema Sivori per i 40 anni di Star Wars

Genova. Giovedì 25 maggio, a quarant’anni di distanza dalla prima proiezione del film il 25 maggio 1976, alla Sala Film Club del Cinema Sivori di Genova si festeggia l’anniversario della saga che ha cambiato il cinema fantascientifico: Star Wars, con la proiezione del documentario “Elstree” di Jon Spira.

Chi vuole può partecipare alla proiezione con il travestimento della saga e acquistare il biglietto ridotto a 4 euro, anziché al prezzo dell’ingresso intero, che è di 5 euro. I biglietti possono anche essere comprati online: http://ccgenova.18tickets.it/film/elstree-1976_2016.

Tanto tempo fa, in uno studio non lontano da Londra, un esercito di attori sconosciuti si sono riuniti per svolgere ruoli minori in un misterioso film di fantascienza, un titolo che sarebbe poi andato a conquistare l’universo. Il film in questione si chiama Star Wars ed è caratterizzato da centinaia di comparse per lo più nascoste dietro caschi di plastica e maschere di gomma. Diretto da Jon Spira, Elstree 1976, il cui titolo prende il nome dalla cittadina che ha ospitato la produzione della trilogia originale, rintraccia – a quaranta anni di distanza – dieci protagonisti in quel piccolo ruolo, che raccontano le proprie storie sia prima che dopo l’incontro ravvicinato con George Lucas e il suo campione d’incassi multi miliardario. Tra gli intervistati figurano Paul Blake che interpretava Greedo, Jemery Bulloch che nel film ricopriva il ruolo di Boba Fett e Dave Prowse che ha prestato il proprio fisico da culturista a Darth Vader.

Il film sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. Orari: 16.30-19.00-21.15.