Effetto notte e L’ultimo metrò per l’omaggio al “papà” del Lumière Enrico Giannubilo

Genova. Una serata all’Altrove per ricordare uno dei cinefili genovesi che ha contribuito a creare il cineclub Lumière, uno dei fenomeni cittadini più riusciti negli anni Ottanta e Novanta: Enrico Giannubilo.

La formula vincente del cineclub fu: proiezioni frequenti, orario pomeridiano e serale nei prefestivi e festivi, titoli d’essai freschi, rassegne per genere, regista, attori. E i protagonisti spesso in sala con il pubblico. Due le proiezioni per rendere omaggio a quel periodo irripetibile: alle 18 Effetto Notte; aperitivo a buffet; alle 21.15 L’ultimo Metrò.

Ingresso libero con offerta.