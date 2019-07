Ecofesta Sociale 2019: la grande sagra organizzata dalla Croce d\'Oro di Sciarborasca!

Grande sagra con stand gastronomia, musica, cabaret e attrazioni per adulti e bambini. Il menù prevede piatti sia di terra che di mare e tutto rigorosamente artigianale. Lasagne mari e monti, taglierini allo scoglio, tagliatelle a ragù, cinghiale, funghi e pesto, grigliate di carne e di pesce, fritto misto, muscoli alla marinara, rane fritte, lumache,, pulled pork e costine cotte in affumicatore sono solo alcuni dei piatti che vi lasceranno senza parole. E dopo aver cenato, tutti nell’area spettacoli con le migliori orchestre italiane, il cabaret dei migliori artisti di Colorado e Zelig e le tribute rock band più scatenate degli ultimi tempi.

Ingresso libero a tutte le serate, area ristoro al coperto, ampio parcheggio anche per camper, spazio per far giocare i propri bambini con animazione curata dallo staff.