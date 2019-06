EcoFesta Sociale 2019: la grande SAGRA estiva di Sciarborasca!

Da venerdì 5 a sabato 13 luglio 2019 torna la grande SAGRA estiva organizzata dalla Croce d’Oro a SCIARBORASCA sulle alture di Cogoleto in provincia di Genova.

Anche quest’anno la tradizionale festa vi allieterà con NOVE SERATE enogastronomiche, orchestre, musica dal vivo, cabaret e divertimento assicurato per grandi e piccini!

Saranno tante le specialità cucinate dalle nostre mitiche volontarie: tra le più richieste le ormai tradizionali lasagne mari&monti, i ravioli e le tagliatelle artigianali con i sughi preparati freschi ogni giorno dalle nostre cuoche, le grigliate di carne e di pesce, l’immancabile fritto misto e le tanto amate “rane fritte”. E ancora: muscoli alla marinara, stoccafisso in umido, lumache, pulled pork e costine cotti nel forno affumicatore, e dolci artigianali. Queste solo alcune delle portate che vi lasceranno a bocca aperta!

E dopo aver cenato, tutti nell’area spettacoli con la musica rigorosamente dal vivo delle nostre orchestre e cover/rock band e gli spettacoli di cabaret. Anche quest’anno saranno tante le sorprese e l’ingresso sarà libero a tutte le serate.

Si partirà venerdì 5 luglio con sei serate di grandi orchestre, ballo liscio ma anche tante risate: orchestra FRANCESCA MAZZUCCATO (5 luglio), orchestra SPILLO con da The Voice of Italy DEJANIRA GIANNARELLI (6 luglio), grande serata cabaret con MAURIZIO LASTRICO ed ENCO PACI ma anche musica con il tributo a Fabrizio De André (7 luglio), orchestra OMAR LAMBERTINI (8 luglio), ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI (9 luglio), seconda grande serata di cabaret con il meglio di PINO E GLI ANTICORPI e musica con l’orchestra PORTOFINO BAND (10 luglio).

Grande chiusura gli ultimi tre giorni con:

– giovedì 11 sul palco ITALIAN WOMEN TRIBUTE, l’unico tributo rock alle voci femminili italiane con special guest la corista e polistrumentista di Vasco Rossi BEATRICE ANTOLINI, a seguire il miglior tributo a Luciano Ligabue con i BANDALIGA;

– venerdì 12 il meglio della musica reggae e rocketton con le band NEXT STATION e TRIBAL SOUND, e in chiusura il grande tributo a Vasco con i MODENA PARK ;

– sabato 13 luglio il meglio della musica dall’hip hop alla trap con i CASHTAG e la grande chiusura con il tributo ai COLDPLAY e lo spettacolo luminoso di DAVID LIGHTMAN.

Ma quelle appena citate sono solo alcune anticipazioni degli innumerevoli spettacoli che vi accompagneranno da venerdì 5 a sabato 13 luglio! Il programma completo è visionabile nelle foto di questo evento e sul sito www.croceorosciarborasca.it

Senza dimenticare lo slogan che ormai caratterizza la nostra kermesse “Sì FESTA, ma con la TESTA” che vedrà momenti formativi e informativi sulla lotta agli abusi e sull’educazione ambientale grazie alla collaborazione di Regione Liguria, Comune di Cogoleto, ASL3 Genovese e CEA Riviera del Beigua.

Un occhio di riguardo anche per i più piccoli: l’animazione dei nostri giovani volontari e dell’associazione Ostetriche per la Famiglia di Cogoleto farà divertire tutti i con babydance, truccabimbi, disegnabimbi, palloncini e giochi di gruppo nell’area dedicata e recintata.

Presenti anche gli stand del GRAFFIA&VINCI con ricchissimi premi (giochi, bazar e piante) e un’area divertimento con attrazioni per tutte le età.

Zona ristorante al coperto e AMPIO PARCHEGGIO con area camper attrezzata a poche decine di metri dalla sagra.

IMPORTANTE!!! SERVIZIO NAVETTA GRATUITO DA E PER COGOLETO (P.zza Della Stazione).

Patrocini: Comune di Cogoleto, Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria, Ente Parco Beigua

Media Partner: Secolo XIX, Radio Babboleo

I proventi della sagra, che ha partecipato anche quest’anno al bando EcoFeste per la concessione del logo ufficiale 2019, verranno utilizzati per gli scopi statutari dell’associazione e nella fattispecie per contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo disabili nell’ambito del progetto “Una Vettura dal Cuore d’Oro”.