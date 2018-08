Eco di sirene, Carmen Consoli in trio al Politeama

Genova. Carmen Consoli sarà nei teatri con “Eco di sirene”, sul palco in punta di plettro con violino e violoncello, rispettivamente Emilia Belfiore e Claudia della Gatta: un nuovo progetto in trio, ma antitetico rispetto al power trio dell’Abitudine di tornare.

Eco di sirene è l’evoluzione di uno dei progetti più amati e originali di Carmen: L’anello mancante (2008), un tour teatrale con il quale ha registrato il tutto esaurito in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, dominando la scena sola sul palco con le sue sei chitarre. E come in quel concerto, la musica sarà la tela sulla quale tracciare riflessioni e impressioni personali.

Biglietti da 25 a 40 euro + prevendita, inizio alle 21.