Una storia senza tempo e per ogni età è “Ecco… la vera storia di Babbo Natale!!!”, un family-show realizzato dalle piccole allieve dell’Accademia della fantasia UILT Liguria, in collaborazione con Alyat Danza e con la parte tecnica ed organizzativa di Sulle Ali della Fantasia, che andrà in scena Domenica 15 dicembre (Teatro degli Emiliani – Nervi).

Incanto, semplicità ed emozione, sono gli ingredienti principali di questo spettacolo, scritto, sceneggiato, diretto ed interpretato da Armando Lavezzo, con coreografie di Deborah Bruzzese e messo in scena da un gruppo di bambine (dai 6 agli 11 anni) allieve dell’Accademia, che tornano a replicare lo spettacolo dello scorso A.A., recitando, cantando e ballando e soprattutto regalando tanto entusiasmo al pubblico.

Questa manifestazione come tutte quelle realizzate da Sulle ali della fantasia ed Alyat danza, avrà uno scopo benefico specifico: raccogliere erogazioni liberali da devolvere all’Istituto Giannina Gaslini per il C.A.B.E.F. (Centro di accoglienza per bambini ricoverati e loro famiglie).

Questa attività non profit è l’obbiettivo istituzionale della UILT Liguria, che oltre ad organizzare manifestazioni varie, rassegne e festival del “Teatro non professionistico” ligure, ha creato, nell’ambito formazione, l’Accademia della fantasia, che prosegue, con questa manifestazione, la sua attività benefica.

“I veri protagonisti di questo spettacolo – afferma Armando Lavezzo, presidente della UILT Liguria – saranno l’impegno e il cuore di queste giovani allieve che vogliono metter in scena tutti gli insegnamenti acquisiti, oltre all’obbiettivo di rendersi utili per qualcuno meno fortunato di loro. Obbiettivo che le porterà ad esibirsi direttamente nell’Aula Magna dell’Istituto Gaslini, per i bambini ricoverati e le loro famiglie. Una occasione fantastica per vedere come un bambino sa impegnarsi, per regalare un momento di gioia, ad un altro bambino meno fortunato di lui!!!”.

Per assistere allo spettacolo agli Emiliani di Nervi è richiesta la prenotazione al 3463773017