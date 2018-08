Eagles of death metal, data al Mojotic di Sestri Levante

Sestri Levante. Per la data settembrina del Mojotic Festival 16, saliranno sul palco dell’Ex Convento dell’Annuziata di Sestri Levante gli americani Eagles of Death Metal: la band di Josh Homme e Jesse Huges si scatenerà a un passo dal mare l’1 settembre 2016. Il loro nome è purtroppo diventato noto dopo l’attentato al Bataclan di Parigi. Stavano suonando sul palco quando i terroristi hanno fatto irruzione nel locale. Inizio alle 21.30. Biglietti a 23 euro.

Gli Eagles of Death Metal sono stati fondati nel 1998 a Palm Desert, California, dai due amici per la pelle Jesse Hughes e Joshua Homme, leader dei Queens of the Stone Age, fondatore dei Kyuss e del supergruppo Them Crooked Vultures.

Nonostante il nome, non sono un gruppo death metal: secondo la leggenda un amico fece conoscere a Joshua Homme il death metal e Homme si chiese come potesse suonare un incrocio tra gli Eagles e il death metal.