Due strumenti per aprire il 2018 della Gog

Genova. Violoncello e pianoforte insieme per un concerto indimenticabile. Steven Isserlis è celebre per la profonda sensibilità e la maestria strumentale. Ha ricevuto molti riconoscimenti ed è uno degli unici due violoncellisti viventi incluso nella Gramophone’s Hall of Fame. Isserlis nutre interesse per gli strumenti d’epoca ed è noto per la produzione di volumi sulla vita dei grandi compositori e l’impegno didattico nei confronti dell’infanzia.

Nato a Helsinki, Olli Mustonen occupa un posto unico sulla scena musicale odierna in quanto riunisce tre aspetti dell’arte musicale: compositore, direttore d’orchestra e pianista.

Nel programma di Isserlis e Mustonen spicca la Sonata per violoncello e pianoforte di Dmitrij Kabalevskij, uno dei grandi compositori sovietici moderni, che contribuì alla fondazione dell’Organizzazione dei compositori dell’Unione Sovietica.

Biglietti da 26,50 euro, inizio alle 21.