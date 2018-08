Due giorni “In levare” a Sestri Levante con The Toaster e i Bluebeaters

Sestri Levante. Due giornate “In levare”. Sabato 5 e domenica 6 agosto la baia di Sestri Levante ospita il Sestri in Levare Festival.

Si inizia sul palco dell’ex Convento dell’Annunziata, sabato 5 agosto, con i pionieri dello ska: The Toasters. Formatisi a New York City nel 1981, grazie al volere del chitarrista britannico e frontman della band Rob Hingley “Bucket”, i Toasters sono letteralmente esplosi nella scena musicale della Lower East Side. Da allora di strada ne è stata fatta parecchia: con la propria ridefinizione del sound 2tone, questo gruppo di ragazzi indisciplinati della grande mela, hanno da subito vissuto una carriera mondiale da record: 32 anni di attività, 9 album in studio, oltre 5000 concerti. I fan della band di tutto il mondo sanno già da molto tempo che il loro gruppo preferito è il migliore in circolazione, adesso è il momento per tutti gli altri di recuperare e assistere ad uno degli imperdibili spettacoli dei The Toasters. Ad aprire la serata Satanic Youth-DJ set Skatena Tigullio.

Domenica 6 agosto, questa volta al Teatro Arena Conchiglia, sarà protagonista la formazione contenente i migliori musicisti in Italia del genere rocksteady: The Bluebeaters, che saranno a Sestri Levante per il loro tour estivo e recupereranno la data del 15 luglio, saltata a causa di un malore del cantante. A fine 2012 Giuliano Palma sceglie la carriera solista dopo diciotto anni passati assieme al gruppo, che è rinato in soli nove mesi: accanto a Cato Senatore, De Angelo Parpaglione e Count Ferdi, torna Pat Cosmo Benifei alla voce, assieme ad altri musicisti che hanno fatto parte della grande famiglia cresciuta nei vent’anni passati. Il 2013 e parte del 2014 sono dedicati alle date dal vivo con un nuovo singolo, Toxic, una nuova scaletta e una formazione in continua evoluzione, che ruota attorno ai quattro membri storici. A fine 2014 arriva la firma con Record Kicks per registrare il primo LP, con distribuzione in Italia e all’estero, registrato all’Andromeda Studio di Max Casacci (Subsonica), a Torino. Everybody Knows vede la luce il 13 Aprile 2015. Il suono torna alle radici della musica giamaicana che i The Bluebeaters ormai maneggiano con originalità e stile da ventitré anni. I brani sono ancora riarrangiamenti in chiave The Bluebeaters, ma si comincia anche a lavorare su brani originali e in italiano. Il palcoscenico è tenuto saldamente dall’incredibile voce di Pat Cosmo Benifei che per la prima volta è front-man del gruppo. Sono cinque i singoli usciti, alcuni anche su vinile, con Roll with it e Everybody Knows accompagnati dai video. I progetti e le collaborazioni della band si moltiplicano: lavorano con Max Casacci, Bianco, Boom Da Bash, Lo Stato Sociale e Diego Mancino. Il tour attraversa tutta Italia – 100 concerti nell’ultimo anno e mezzo – sempre sostenuti da BPM Concerti. Il 2016 vedrà la fine del tour Everybody Knows e il ritorno in studio per il nuovo album che conterrà brani originali nati da nuove collaborazioni con giovani artisti e autori vicini alla band. Nel frattempo il primo singolo da solista di Patrick Benifei, “Sono qui” esce in aprile per Undamento.

I cancelli apriranno alle 21 (ingresso 12 euro) e in caso di pioggia i concerti si terranno al circolo arci Randal in Via Latiro 21 a Sestri Levante. Durante tutto l’arco delle serate sarà attivo il servizio bar con panini.

Il Festival è organizzato dal circolo Randal e da Koba Events Production.