Drag king, ovvero le drag queen al femminile, alla Claque

Genova. Uno spettacolo di sketch e non solo, di canzoni e non solo, di risate e non solo. Lo sguardo irriverente delle donne nei confronti degli uomini, una burla amorevole che fa scatenare esilaranti situazioni di analisi e di critica. Orrendi, quasi ripugnanti ma potenti, sexy, spudorati, questi uomini nudi e nude, e femmine. Per la rassegna “Occhiali d’oro” a tematica Lgbt, La Claque ospita “Studio per un collettivo Drag King” lunedì 13 alle 21.15.

Drag king è un’espressione in inglese usata per designare persone prevalentemente di sesso femminile che si esibiscono su un palco interpretando personaggi maschili famosi o anche solo stereotipi maschili, sottolineandone i lati “macho” mediante barbe, ecco.

Le attrici di questo collettivo misto (professoresse, attrici, tecniche, registe, organizzatrici, economiste, scenografe) si espongono nel travestitismo maschile alla ricerca di una risposta al maschilismo imperante, sociale e politico di questi ultimi tempi. Uno spettacolo di sketches e non solo, di canzoni e non solo, di risate e non solo. Lo sguardo irriverente delle donne nei confronti degli uomini,una burla amorevole che fa scatenare esilaranti situazioni di analisi e di critica. Orrendi, quasi ripugnanti ma potenti, sexy, spudorati, questi uomini nudi e nude,e femmine.

Marcela Serli

Il Kollettivo Drag King del Teatro Ringhiera, nato nel 2011, è un gruppo di donne (ma sono bene accetti anche gli uomini) dalle varie esperienze e professionalità che si pone l’obiettivo di indagare, esprimere e mettere in scena il proprio“lato maschile”. Il Kollettivo ha ad oggi realizzato gli spettacoli “Studio per un collettivo King” regia di Marcela Serli, “King’sworking day” regia di Marcela Serli, “Queer Christmas” di Alessio Calciolari, regia del Collettivo Nina’s Drag Queens e del Kollettivo Drag King. Il Kollettivo ha partecipato a diversi eventi e Festival presso il Teatro Ringhiera e in altri contesti teatrali e non del territorio milanese, e ha promosso numerosi laboratori di formazione per i suoi membri e per la cittadinanza.

Nel 2013 il Kollettivo King, guidato dalla regista Marcela Serli ha avviato un percorso formativo in itinere sul tema dell’umiliazione e della vendetta, materia su cui la Serli ha lavorato intensamente negli ultimi anni, approdando poi alla produzione di uno spettacolo “Dell’umiliazione e della vendetta” con la Compagnia Atopos,di cui è fondatrice. Nel 2012 il Kollettivo King in collaborazione con la Compagnia Nina’s Drag Queen realizza il suo primo video “Happy Xmas”,la famosa canzone di John Lennon, interpretata da un King nei panni di JohnLennon ed una Queen nei panni di Yoko Ono. Il video è parte dello spettacolo Queer Christmas.Le riprese sono di Vitangelo Gadaleta. Nel 2014 è stato inoltre realizzato il video manifesto del Kollettivo King del Ringhiera sulla canzone“I maschi” di Gianna Nannini. Regia, riprese e montaggio a cura di Marica Lizzadro. Sceneggiatura a cura del Kollettivo King.