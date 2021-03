Dov\'è finita la mia ombra?! Evento online il 14 marzo per le famiglie

Un evento online per i bambini della rassegna Teatro Onlife di Fondazione Aida dal titolo Dov’è finita la mia ombra?! in programma il 14 marzo (quattro repliche dalle 11.30 alle 19.00). Una storia di amicizia, scoperta di sé e dell’altro, per imparare che anche se si è diversi (a volte solo in apparenza), c’è sempre un modo per superare le differenze e gli screzi di tutti i giorni e diventare davvero amici.

La proposta è scritta e interpretata dall’attrice e regista Mariangela Diana, tra i finalisti del Premio Hystrio alla vocazione nel 2019.

Per maggiori dettagli https://www.fondazioneaida.it/evento/dove-finita-la-mia-ombra/

Per info: 045.8001471/045.595284 – fondazione@fondazioneaida.itwww.fondazioneaida.it