“Dopodiché stasera mi butto” in scena al Teatro del Ponente a Genova

Venerdì 1 marzo, alle ore 20:30 al Teatro del Ponente di Genova, andrà in scena “Dopodiché stasera mi butto”.

Di e con Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Luca Mammoli, Andrea Panigatti

Regia Riccardo Pippa

Scene e costumi Margherita Baldoni

Produzione Proxima Res

Biglietto €15

Record di incassi e presenze di pubblico al Torino Fringe Festival 2014

Spettacolo vincitore del concorso Giovani Realtà Del Teatro 2013

Menzione speciale della giuria al premio Scintille 2013 di asti teatro 35

Menzione speciale della giuria al premio nazionale Intransito – teatro Akropolis 2013

“Dopodiché stasera mi butto” è un elogio del disagiato contemporaneo.

Tre disagiati (Laureando, Stagista e Precario) si sfidano a un’improbabile rincorsa all’apice della non-vita (il suicidio), incitati da un eclettico conduttore del gioco e supportati dal pubblico in sala, che interagisce in modi assolutamente divertenti.

Un simpatico modo per rappresentare la condizione di una generazione di venti-trentenni disagiati, appunto, con la convinzione, però, della necessità di non dover cercare di cambiare se stessi, vivendo la condizione di un sano disagio.

Dopodiché nasce da una drammaturgia collettiva: gli attori scrivono per il proprio personaggio e per gli altri. Si parte da tematiche condivise, titoli, spunti, situazioni che ognuno sviluppa.

I testi sono poi modificati da tutti, messi alla prova in improvvisazione e scambiati tra i vari attori/autori.