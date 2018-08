Domenica in musica al Carlo Felice

Genova. Domenica 25 marzo 2018 alle ore 11, al Teatro Carlo Felice, l’appuntamento della rassegna Domenica in Musica sarà in collaborazione con l’Associazione Culturale Musica con le Ali costituita a Milano nel dicembre 2016 per iniziativa di Carlo Hruby.

L’idea di creare questa Associazione è nata con l’obiettivo di valorizzare la musica, e in particolare la musica classica, che costituisce uno dei più importanti patrimoni culturali del nostro Paese, con l’intenzione di promuovere giovani talenti, sostenendoli nel loro percorso formativo e aiutandoli ad affermarsi nella propria professione volte alla diffusione, comprensione e conoscenza della musica classica da parte delle nuove generazioni.

Le protagoniste di questa rassegna musicale sono Giulia Attili al violoncello e Lavinia Bertulli al pianoforte che insieme eseguiranno la Sonata n.3 in La maggiore per violoncello e pianoforte op.69 di Ludwig van Beethoven e la Sonata in re minore per violoncello e pianoforte op.40 di Dmitrij Šostakovič.

L’iniziativa Domenica in Musica, realizzata, come lo scorso anno, con la partecipazione di Crédit Agricole quale main sponsor della rassegna, conferma l’attenzione di un pubblico genovese sempre più attento e desideroso di novità culturali, abbinate anche alla possibilità di ascoltare della buona musica sorseggiando un aperitivo nel primo foyer, ambiente suggestivo e raffinato a cura del Caffè del Teatro.

Domenica 25 marzo 2018 ore 11

Primo Foyer

Concerto in collaborazione con la Fondazione Enzo Hruby

Giulia ATTILI Violoncello

Lavinia BERTULLI Pianoforte

Ludwig van Beethoven

Sonata n.3 in La maggiore per violoncello e pianoforte op.69

Dmitrij Šostakovič

Sonata in re minore per violoncello e pianoforte op.40