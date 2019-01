“Domenica al museo” – Attività didattiche per bambini e ragazzi

Domenica 13 gennaio presso il Museo di Storia Naturale “G. Doria” sono in programma due attività per il ciclo “Domeniche al museo” a cura di ADM Associazione Didattica Museale. La prima sarà alle ore 11:15 “Un tuffo nel Blu”, rivolta ai bambini da 3 a 5 anni d’età. Una balena ha perso la voce e non può più intrattenere gli animali del mare, sarà compito dei bambini aiutarla immaginando di essere dei simpatici pesciolini. L’attività ha una durata di circa un’ora e un costo di 6 euro a bambino.

Alle ore 15 “Esplorare il micromondo con lo smartphone” per bambini e ragazzi da 6 a 12 anni d’età. Grazie ad una nuova tecnologia sviluppata per poter facilmente accedere al microcosmo, sarà possibile trasformare il proprio cellulare o tablet in un vero e proprio microscopio portatile! In questo modo ogni partecipante potrà esplorare e osservare nel dettaglio mondi sorprendenti e inaspettati. Questa nuova attività ha una durata di circa 1h e 30 minuti e un costo di 6 euro a partecipante.

Per partecipare è necessaria la prenotazione attraverso l’apposito form online disponibile nella pagina Facebook di ADM Genova.