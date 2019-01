“Dolci vizi al Foro” in scena al Teatro Instabile

L’associazione culturale Lo Scagno presenta una travolgente commedia musicale che ci riporta nella Roma di Plauto con le musiche di Stephen Sondheim! “Dolci vizi al Foro” è la versione in italiano del celebre musical “A funny thing happened on the way to the Forum” con musiche e versi di Stephen Sondheim, libretto di Burt Shevelove e Larry Gelbart.

In Italia si tratta di una vera novità e costituisce di fatto la prima versione autorizzata dalla Music Theatre International di Londra dopo quella della Compagnia della Rancia del 1994, con una nuova traduzione integrale in italiano (testi e canzoni) di Pietro Barbieri. È uno spettacolo teatrale in due atti (impuri…), liberamente ispirato alla palliata di Plauto e in particolare alle commedie Pseudolus, Miles Gloriosus e Mostellaria.

Siamo nell’antica Roma, dove tre case si affacciano su una strada. La prima casa appartiene a un ricco patrizio, la seconda a un commerciante di bellissime cortigiane e la terza a un uomo anziano, per la verità un po’ svanito, che ricerca da anni i propri figli perduti. Tra mogli bisbetiche, amori impossibili, schiavi astuti, audaci prostitute, beffe, travestimenti, pozioni, inganni e scambi d’identità ognuno persegue il proprio obiettivo: amore, libertà, ricchezza, redenzione, lussuria.

Attraverso la frenesia di un’azione esilarante e continua, ogni cosa andrà fuori controllo, per poi magicamente ricomporsi nel finale. E anche se non tutti riusciranno a esaudire i propri desideri, certamente per una sera saremo… comici per voi!

“DOLCI VIZI AL FORO”

di Burt Shevelove e Larry Gelbart

adattamento e regia Pietro Barbieri

Biglietto: intero 15 €

Acquisto biglietti:

sabato 26 gennaio ore 20:30

domenica 27 gennaio ore 15:30

domenica 27 gennaio ore 20:30

