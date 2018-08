DJ Francesco Fontes festeggia 20 anni di dance con uno spettacolo in piazza Gagliardo presente in Italia da 20 stagioni estive consecutive e basato sulla musica dance. L’obiettivo è quello di ricreare nelle piazze, attraverso un live dj set, una vera discoteca.

Il carisma di Fontes e il repertorio appositamente costruito per un dj set in piazza rendono la serata di grande coinvolgimento per un pubblico di tutte le età. Il dj set senza interruzione ripercorre tutti i più grandi successi dance dagli anni ’90 ad oggi.