Genova. Se esistono storie paurose e altre divertenti, Bù! è una divertente storia di paura, raccontata da un attore, Claudio Milani, e da una porta, quella che separa il Bosco Verde dal Bosco Nero.

Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il terribile Uomo Nero. Nel Bosco Verde c’è invece una mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette fratelli grandi come armadio e anche un bambino, il piccolo Bartolomeo. Sarà proprio lui, accompagnato dall’inseparabile copertina, a dover affrontare le creature del Bosco Nero fino a sconfiggerle una per volta…

Alla domenica, alle 15, prima dell’inizio dello spettacolo, i laboratori per i bambini a cura dell’associazione Bim Bum Bam.

Prezzi da 6 euro, inizio alle 16 (domenica 26 marzo) e alle 10 (lunedì 27 marzo).