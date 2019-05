Diodato in concerto all’Andersen Festival

Per il 52esimo Premio e la 22esima edizione del Festival l’Andersen offre dal 6 al 9 giugno un susseguirsi di personaggi forti e incisivi uniti da un unico filo conduttore: la coscienza, il tema che quest’anno prenderà vita attraverso l’incrocio di spettacoli, incontri, esperienze e forti personalità. Tra gli eventi di spicco venerdì 7 giugno alle 21 nella meravigliosa cornice della Baia del Silenzio il concerto acustico di Diodato, durante il quale l’artista proporrà i suoi successi e alcune anticipazioni del suo nuovo album, in uscita entro la fine dell’anno.

Al suo esordio nel 2013 con l’album E forse sono pazzo, Diodato conquista il pubblico e nasce la collaborazione per la colonna sonora del film di Daniele Luchetti Anni felici con Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti. Nel 2014 partecipa al 64mo Festival della canzone italiana di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con la canzone Babilonia, piazzandosi al secondo posto nella classifica generale della sezione e al primo posto nella classifica della giuria di qualità.

Lo stesso anno viene scelto come ospite fisso nella trasmissione televisiva di Rai 3 Che Tempo che Fa; vince il premio “Best New Generation” e si esibisce sul palco degli MTV Awards con il singolo Se solo avessi un altro; vince il Premio Fabrizio De André per la sua versione di Amore che vieni amore che vai; partecipa come ospite al Premio Tenco 2014 e al festival organizzato dagli Aftherhours a L’Aquila Hai Paura del Buio e pubblica A Ritrovar Bellezza, disco che contiene tutti i brani interpretati durante la collaborazione con Che Tempo Che Fa. All’album partecipano anche Manuel Agnelli con cui duetta ne La voce del silenzio e ancora Roy Paci e i Velvet Brass con cui rivede la splendida Arrivederci di Bindi.

Partecipa inoltre al disco Acrobati di Daniele Silvestri con due featuring, i singoli Pochi giorni e Alla fine, e nell’estate del 2016 è ospite del fortunatissimo Acrobati in tour. Nel 2017 pubblica Cosa siamo diventati, il suo secondo disco di brani originali. Dopo il successo del Festival di Sanremo 2018 (con il brano Adesso insieme a Roy Paci) e la serata dei duetti del festival di quest’anno, in cui ha accompagnato Ghemon e i Calibro 35 in una nuova versione di Rose Viola, duetto giudicato da critica e pubblico tra i migliori della serata, Diodato è tornato da poco sulla scena con un nuovo bravo – Il Commerciante – che, nell’epoca dell’e-commerce e delle grandi catene di distribuzione, ci invita a riscoprire l’autenticità del rapporto diretto con le cose e le persone.

La sera del 7 giugno il palco sul mare di Sestri Levante sarà la scenografia ideale per il suo concerto acustico. Ingresso libero e telo consigliato (per essere comodi sulla spiaggia).