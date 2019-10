Digital Collage Art: la surrealtà tra ieri ed oggi, mostra a Palazzo Rosso

Giulio Bozzo, 22 anni, organizza una mostra sul Surrealismo del XXI secolo. Sabato 19 ottobre A Palazzo Rosso a Genova, (Teatro Auditorium in Strada Nuova, via Garibaldi 18) si terrà l’inaugurazione della mostra Digital Collage Art: la surrealtà tra ieri ed oggi. Reasoned Art presenta H3c e Marcos Guinoza.

Orario: da lunedì a domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00

Ingresso libero.

Reasoned Art è una rete di organizzazione di mostre/laboratorio sviluppata intorno all’idea di lasciare spazio all’emozione dell’osservatore. Dalla prima mostra è nato un libro/catalogo edito da Erga.

Creatore di Reasoned Art è Giulio Bozzo, nato nel 1997, laureando in Conservazione dei Beni Culturali-Beni storico-artistici all’Università di Genova che, entrato in contatto con il mondo dell’arte contemporanea ne è rimasto estasiato. Decide di aprirsi una strada come gallerista/organizzatore di eventi ideando Reasoned Art.