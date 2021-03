Differenze e Analogie del Colore, Divulgarti Eventi

Genova. Si inaugura a Genova, venerdì 2 aprile 2021, presso Divulgarti Eventi Ducale, Palazzo Du- cale, Cortile Maggiore, piazza Matteotti 9, la mostra d’arte “Differenze e analogie del colore”. La mostra, curata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l’idea- zione dell’Associazione ARconTE e l’organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 2 al 16 aprile 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

Con il termine “differenza” si specifica la natura o le qualità dissimili tra oggetti o tra persone. La “analogia” invece indica un rapporto di somiglianza tra due entità, così che dall’uguaglianza

di alcuni loro aspetti particolari si possa risalire a una loro generale affinità o corrispondenza.

Ogni artista ha la propria visione delle cose, in una maniera che è differente da altri artisti, da

altre persone. Così come si creano delle analogie tra le opere, la materia, tra i procedimenti, i

colori. In questa mostra ogni artista interpreta la propria differenziazione dei colori utilizzati e l’analogia che la propria opera può avere con altre opere, altre tecniche, altri usi del colore, per arrivare a una combinazione che, partendo dalle differenze, possa portare ad analogie e simili- tudini.

Il vernissage della mostra “Differenze e analogie del colore” è alle ore 18 di venerdì 2 aprile 2021 e l’esposizione resta aperta sino al 16 aprile 2021, con orario 14 – 18 dal martedì al venerdì, sabato su appuntamento.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Antonio Bettuelli, Catalina Canessa, Chiara Carlotto, Alex Cuprinsu, Mariaclara De Stefani, Ilaria di Trio, Mariana Drucker Zertu- che, Firenzelli, Luca A. Garibaldi, J Magical Art – Julita Dirsaite, Maite Perdices de la

Fuente, Rama Marwan, Simão Matos, Dany Oggy, Federico Rinaudo, Clare Schmidt Norris, Susanna Schorr, Virginia Tozzi, Christina Walsh.