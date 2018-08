Dieci giorni di Poesia a Genova all’insegna della Bellezza

Genova. I “venti” di poesia continuano a soffiare anche quest’anno, visto che lo scorso Festival “Parole spalancate” era il ventesimo e questa volta si celebrano i 20 anni (1995–2015) della manifestazione di poesia più grande e longeva d’Italia: il Festival internazionale di Poesia (11-20 giugno).

Saranno più di 100 gli eventi gratuiti tra letture, concerti, performance, proiezioni, conferenze, mostre e visite guidate. Si parte a Bogliasco il 10 giugno a Villa dei Pini (via Aurelia 2) alle 21 con un reading internazionale per poi spostarsi a Genova con Palazzo Ducale come sede principale per gli eventi.

Quest’anno il tema è la “Bellezza” nell’ambito della ricostruzione poetica dell’universo, vale a dire immaginare e proporre una società a dimensione più umana, legata ai valori della creatività.

Ingresso gratuito. Qui il programma completo.