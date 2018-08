Die Antwoord, il duo sudafricano infiamma il Festival Mojotic Off

Sant’Olcese. Mercoledì 15 giugno alle 21.30 tornerà Mojotic Festival 16 Off! in trasferta nel parco di Villa Serra a Sant’Olcese per una data davvero clamorosa: sul palco il duo sud africano Die Antwoord. Costo dei biglietti 25 euro più prevendita.

Uno dei progetti più atipici e perturbanti che abbiano percorso la scena musicale degli ultimi anni: i sudafricani Die Antwoord, formati dal rapper Ninja,dalla vocalist Yo-Landi Vi$$er e da DJ Hi-Tek, sono davvero un mondo musicale a parte, un’autentica scheggia genialmente impazzita nel pop contemporaneo.

La loro è una popolarità che nasce prima di tutto da un album autoprodotto uscito nel 2009 e messo in circolazione gratuitamente nel solo formato digitale (“$O$”, poi rieditato l’anno successivo anche in formato fisico), album accompagnato da una serie di video – primo fra tutti “Enter The Ninja”, ormai sui quindici milioni di visualizzazioni su You Tube – assolutamente folgoranti.

L’immaginario che caratterizza la band (o la “rap-rave crew”, come loro amano definirsi) è affilato e sfaccettato, e coinvolge sia la sfera audio che le loro scelte a livello di video e, semplicemente, di modo di porsi: in gioco ci sono tensione, adrenalina, cattivo gusto, pacchianerie e una strana forma di morbosità stemperata da una sottile (e tagliente) auto-ironia. Una confezione estetica di livello estremo, che ha sedotto anche registi di culto come Harmony Korine (che ha voluto lavorare con loro e per loro nel medio metraggio “Umshini Wam” presentato in anteprima al SXSW di Austin e facilmente reperibile in rete).

Dopo le trionfali date italiane degli scorsi anni, con alle spalle un culto mondiale che non accenna a diminuire (e che viene gestito con grande intelligenza e sensibilità da parte della band stessa),ora i Die Antwoord tornano in Italia ancora più maturi, più forti, più consapevoli, più velenosi reduci dal successo dell’ultimo album Donker Mag.