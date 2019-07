Di cabaret si muore, Denei e Lasagna per il Festival dell’Acquedotto a Villa Bombrini

Il Festival teatrale dell’Acquedotto, l’appuntamento estivo del Teatro dell’Ortica giunto quest’anno alla XI edizione, sta giungendo al termine. In chiusura ancora due appuntamenti per l’extra festival di Villa Bombrini, a Cornigliano

Martedì 30 luglio, alle ore 21,30 andrà in scena l’esilarante “Di cabaret si muore”, di e con Carlo Denei e Stefano Lasagna, insieme per una accoppiata tutta da ridere: il duo darà vita ad uno spettacolo dove due squattrinati comici genovesi, separati dalle loro mogli, vivono nello stesso angusto appartamento per contenere le spese. Purtroppo per loro la concorrenza è sempre più spietata: i colleghi comici sono tanti, spesso più giovani e le serate per loro sono sempre meno.

Ma la storia si arricchisce ben presto di fatti inaspettati: all’improvviso incominciano ad accadere cose inquietanti ma che potrebbero aumentare le loro chances: idue protagonisti, prigionieri di una malata rivalità casalinga ed artistica, si lanciano frecciatine, si fanno sgarbi e ripicche dando vita a momenti esilaranti scanditi da dialoghi, monologhi e improbabili canzoni. Il finale ha dell’incredibile.

Lo spettacolo è gratuito, come lo sarà “Cyrano Trash 4.0 improvisation”, che sarà sul palco di villa Bombrini giovedì 1 agosto sempra alle 21,30. Il modo migliore per chiudere il Festival dell’Acquedotto.