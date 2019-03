“Detective per caso” – Film con gli attori disabili e normodotati dell’Accademia Arte nel Cuore

Lunedì 18 e martedì 19 marzo alle 20 nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva “Detective per caso”, la produzione nata da un’idea di Daniela Alleruzzo, diretta da Giorgio Romano e distribuita da Medusa. Il film è interpretato da attori disabili e normodotati dell’Accademia Arte nel Cuore e tratta temi importanti con leggerezza: il suo scopo è spostare i confini e portare sul grande schermo attori disabili in parti che non sono in alcun modo legate alla loro disabilità.

Accanto a questi giovani attori compaiono grandi nomi del cinema italiano, come Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Valerio Mastandrea e Lillo, che hanno accettato di partecipare, anche solo con camei, a questo grande progetto.

Giulia e Pietro sono due ragazzi inseparabili. Insieme alla loro esuberante comitiva di amici si ritrovano ogni sera per commentare le ultime novità. Un giorno però Pietro nota Marta, una ragazza con problemi di droga perseguitata da persone che la ricattano per soldi. Lui le si affeziona, scatenando la gelosia di Giulia che comincia ad essere preoccupata che l’amico si cacci nei guai. La sua previsione si avvera quando Pietro viene coinvolto in una rapina e scompare nel nulla. Giulia metterà insieme una squadra per risolvere il mistero e finalmente realizzerà il suo sogno di diventare una detective come quelle che ha sempre ammirato in televisione.

“Questo film per noi rappresenta la vera mission della nostra accademia: dare a persone che in molti chiamano speciali, o diversi, la possibilità di esprimersi artisticamente – afferma la presidente Daniela Alleruzzo – In ‘Detective per caso’ sono loro i veri protagonisti e gli spettatori, che siamo sicuri saranno numerosissimi, non faranno più caso al loro status. Perché sono attori, cantanti veri, ma soprattutto persone vere”.

Il costo del biglietto è pari all’intero e al ridotto previsto per il giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paperless acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito web danno la possibilità di evitare la file alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.