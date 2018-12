“Dedicato a… me” – Benessere al femminile con gli esperti dell’ASL 3

Martedì 11 dicembre alle ore 17:30 presso il Teatro “Carlo Felice” (Auditorium “Eugenio Montale”) gli esperti dell’ASL 3 incontrano le donne per un focus sulla salute al femminile. Nell’ambito dell’evento verranno affrontati quattro aspetti di primaria importanza per il benessere della persona. Al centro dell’attenzione consigli e strategie su alimentazione e metabolismo, prevenzione di osteoporosi e malattie reumatiche, attività fisica e benessere del cuore. Una task force di specialisti sarà a disposizione per rispondere alle domande del pubblico.

Interverranno Enrico Torre, responsabile della S.S.D. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie metaboliche, Gerolamo Bianchi, direttore della S.C. Reumatologia, Stefano Domenicucci, direttore del Dipartimento di Cardiologia, Piero Clavario, responsabile S.S.D. Cardiologia Riabilitativa, e Massimo Zoni Berisso, responsabile della S.S. Cardiostimolazione ed elettrofisiologia.

Ad aprire l’incontro Sonia Viale, vicepresidente e assessora alla Sanità della Regione Liguria. Seguirà l’intervento del direttore generale dell’ASL 3 Luigi Carlo Bottaro. È prevista inoltre la testimonianza di un cardioatleta dell’Associazione Cuorlnforma Onlus. L’evento è moderato dal giornalista Guido Filippi.

“Dedicato a… me” è l’appuntamento conclusivo del “Percorso Rosa” promosso dall’ASL 3 nel 2018 per il benessere femminile. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare la campagna 2019 sulla medicina di genere “Buon Compleanno in salute”.