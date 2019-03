Davide Marrari Trio

alla Casa del Popolo di Isoverde (via Cavenna 68), serata dedicata al rock strumentale. Ingresso libero, disponibile servizio bar food e drinks, info 3407989312 Lolly. Protagonista il “guitar hero” genovese Davide Marrari e il suo trio: con lui alla chitarra elettrica solista, la sezione ritmica formata dai “veterani” Edoardo Cipollone alla batteria e Luciano Susto al basso. Marrari presenterà brani tratti dai suoi album “Anagramma” e “Metamorfosi” pubblicati dall’etichetta discografica milanese Italian Way Music diretta da John Toso. In apertura, il chitarrista Ignazio Serventi, accompagnato dal bassista Stefano Barbieri, presenterà sue composizioni inedite e rivisitazioni di pezzi, fra gli altri, di Joe Satriani e dei Deep Purple. Chitarrista negli anni ’90 di cult-band della scena rock indipendente genovese e italiana come i Lavori In Corso, i Silver Race e gli Eris Pluvia, Marrari, che attualmente milita negli Ad Metalla, in carriera ha collaborato pure con Ian Paice, il “leggendario” batterista dei Deep Purple