Davagna diventa Pompieropoli

Davagna. Anche nell’entroterra genovese arriva Pompieropoli una giornata di festa nell’ambito della terza edizione di Expo delle Associazioni di Davagna; i ragazzi avranno l’opportunità di imparare, giocando, a riconoscere i pericoli, ad adottare corretti comportamenti atti alla prevenzione ed alla sicurezza.

Nelle diverse postazioni predisposte per consentire ai bambini di vedere da vicino mezzi ed attrezzature operative dei Vigili del Fuoco, sarà stato allestito, uno specifico percorso che consentirà ad ogni singolo ragazzo, di sperimentare in prima persona, con elmetto in testa e divisa d’intervento, come si fa a spegnere un incendio con un idrante, salire su una scala o scendere dal palo dei pompieri, un modo per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai vigili del fuoco.

Durante tale percorso i ragazzi saranno seguiti ed assistiti singolarmente dal personale dell’Ass.ne Nazionale dei VVF.

Al termine delle loro performance, i bambini riceveranno un bel diploma a ricordo della giornata trascorsa insieme.

Visti i problemi avuti a Davagna, durante lo scorso inverno, in tema di incendi boschivi, ci è parso necessario e importante portare l’attenzione di grandi e piccoli su un tema di tutela del nostro territorio così attuale e fondamentale.