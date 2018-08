Dario Vergassola presenta La ballata delle acciughe

Genova. Dario Vergassola incontra il pubblico lunedì 11 maggio alle ore 18 a Villa Bombrini, nell’ambito delle attività promosse dal Teatro dell’Archivolto con il sostegno della Società per Cornigliano. L’appuntamento sarà occasione per presentare La ballata delle acciughe (edito da Mondadori).

Notissimo al grande pubblico per avere condotto a fianco di Serena Dandini le trasmissioni Parla con me e The show must go off e attualmente impegnato con Camila Raznovich nel programma Alle falde del Kilimangiaro, il comico spezzino ha al suo attivo diversi libri in cui comparivano brevi racconti o che si rifacevano ai suoi sketch televisivi, ma qui si cimenta per la prima volta con la forma del romanzo, raccontando una storia divertente e malinconica ambientata nella provincia italiana a lui tanto cara.

Le vicende hanno luogo nella periferia di La Spezia al bar Pavone, i cui frequentatori “nulla hanno da invidiare al bar di Guerre Stellari” e creano un microcosmo dove si riflettono tutti i pregi e i difetti dell’umanità. Popola il racconto una giostra di personaggi strani, buffi, a volte ridicoli ma anche molto realistici, pieni di paure, piccole e grandi manie, problemi quotidiani ed esistenziali. Come Lucio e Albe, due cassaintegrati che giocano la stessa partita a biliardo da anni senza mai arrivare a una fine, barando di continuo sul punteggio per far durare la partita in eterno; Giulianone che racconta di essere stato rapito dagli Ufo; Gigi il barista, detto anche Gigipidia perché sa non quasi tutto ma proprio tutto; l’ipocondriaco Ansia, detto anche Malattie Imbarazzanti; i tre fratelli Chiappa, orchi buoni che sfruttano i loro muscoli facendo i traslocatori sulle colline dietro le Cinque Terre. E infine Gino, impiegato statale con moglie e figli, protagonista di un avventuroso viaggio che lo porta da La Spezia fino in America, mentre gli amici dal bar seguono e commentano in diretta le sue rocambolesche avventure.

Alla fine dell’incontro, che sarà condotto da Paolo Borio, sarà offerto un aperitivo a cura dell’Associazione Amici dell’Archivolto.

L’ingresso all’incontro-aperitivo è libero.

Per informazioni 010.6592220.