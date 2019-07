Danza contemporanea all’isola delle chiatte: Aqua 2.0

Genova. Sabato prossimo la nota compagnia di danza contemporanea Btt (Balletto Teatro di Torino) arriva a Genova all’Isola delle Chiatte ed inaugura la Rassegna Sea Stories 2019, con lo spettacolo di danza Aqua 2.0

AQUA 2.0 è un lavoro in continua trasformazione. I danzatori attraversano pratiche di composizione istantanea e partiture di improvvisazione in forte relazione con la musica, slegandosi da scritture coreografiche fisse ed abbracciando invece territori di movimento che sono aperti, fluidi e mutevoli. Il CONCEPT é il dialogo orizzontale tra i danzatori del BTT e l’arpista Federica Magliano.

AQUA 2.0 è generatore di domande coreografiche, che ruotano intorno a quattro principi cardine: Ricordo, Necessità, Condivisione, e Percezione. I materiali corporei e musicali vengono così creati in funzione a tali domande, e si pongono come risposte dinamiche e in divenire, in una ricerca costante e condivisa con il pubblico.

AQUA 2.0 è pratica di creatività, di relazione, di stimolo, di incontro. Nessun happening é uguale a quello precedente. Richiede ai danzatori una presenza particolare, in tensione e attenzione del momento, e permette loro di esplorare e rinnovare la matrice creativa alla base del proprio percorso personale ed artistico. Mette in luce l’individualità e la personalità dei singoli danzatori, e la forza artistica di ricerca che lega il gruppo. È dunque un nucleo fondamentale della nuova traiettoria artistica del Balletto del Teatro di Torino. CONCEPT #1 è un esperimento sempre diverso, sotteso ad esplorare i linguaggi della danza contemporanea attraverso un confronto coraggioso e vulnerabile con il pubblico, che diventa testimone prezioso di un processo di creazione di immagini e suggestioni coreografiche nuove.

Costo biglietto : 15 euro.