Daniele Raco Show a Villa Imperiale

In scena il meglio della produzione del comico savonese degli ultimi quindici anni tra improvvisazioni, riflessioni e considerazioni, il tutto senza filtro… Daniele Raco si definisce stand up comedian da sempre, ben prima che fosse una moda, infatti vorrebbe essere Bernie Mac ma è americano come Nando Moriconi. In 25 anni d’attività ha dato tanto al mondo del cabaret con moltissime esibizioni dal vivo e sei spettacoli da solista, diviso tra essere autore, attore e regista in alcuni lavori teatrali.

Ha partecipato a trasmissioni TV come Comedy Central. Ha prodotto il docureality “KOMBAT KOMEDIAN – da comico a wrestler in 300 giorni” sul suo percorso per esordire sul ring di wrestling della ICW – Italian Champioship Wrestling, pubblicato in 15 puntate sulle piattaforme Youtube e Dailymotion

​

È stato il conduttore e l’organizzatore del laboratorio Zelig di Genova dal 2005 al 2015 e attualmente fa parte del gruppo BruciaBaracche. Da vero comedian di razza ama il piccolo palco del club o del teatrino di periferia che sono la sua vera dimensione e quando parte è davvero difficile da contenere.

Ingresso intero € 13,00 ridotto € 10,00 – apericena + spettacolo € 18,00

La biglietteria è collocata all’ingresso della Villa Imperiale e della Piazza delle feste ed apre a partire dalle 20

Prevendite: Teatro Garage via Repetto 18 r. canc. – 16143 Genova