Dall’Ucraina un omaggio a Čajkovskij

Genova. I concerto della Ukrainian Radio Symphony Orchestra, diretta da Vladimir Sheiko con la presenza del solista di Giuseppe Albanese, è dedicato interamente a Čajkovskij.

L’Orchestra ucraina, fondata nel 1929, ha al suo attivo tournée realizzate in tutto il mondo. Si è contraddistinta per il lavoro di conservazione e valorizzazione delle tradizioni musicali dell’Europa orientale. Tra i più richiesti pianisti della sua generazione, Albanese ha vinto il Premio speciale per la miglior esecuzione dell’opera contemporanea al Concorso Busoni di Bolzano e il primo premio al Vendome Prize nel 2003.

Inizio alle 21, biglietti da 31,50 euro.