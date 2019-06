Genova. Franco Carlini ha scritto il suo primo libro dedicato a Internet e alle tecnologie digitali nel 1995 quando in Italia la Rete non era di massa e probabilmente neanche di nicchia. In questo senso è stato un precursore e un pioniere. Su questa capacità di cogliere in anticipo la portata della rivoluzione digitale e le sue implicazioni può avere influito il suo retroterra di fisico e ricercatore?

Proveremo a scoprirlo giovedì 13 giugno alle ore 17.30 in un “science café” organizzato presso la Sala del Camino di Palazzo Imperiale in Piazza Campetto a Genova insieme Franco Gambale e Massimo Riani, colleghi di Franco nei suoi anni al CNR.

Nel corso dell’incontro intitolato ‘Dalla biofisica a Internet: Franco Carlini tra ricerca e giornalismo’, Gambale e Riani, moderati dalla giornalista Emanuela Di Pasqua, proveranno a evidenziare alcuni aspetti della ricerca e delle attività di Franco di quel periodo per capire se e come ci aiutano a comprendere il suo percorso successivo.