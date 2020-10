“Dal disegno alla realtà”, la storia progettuale di costruzione di Castello D’Albertis

Una speciale visita accompagnata, a cura dello staff museale di Solidarietà e Lavoro, da tenersi in tutta sicurezza, che andrà a svelare le architetture e i progetti costruttivi del Castello, con l’aiuto dei disegni progettuali che usciranno dall’archivio per mostrarsi in tutta la loro bellezza.

Sono più di un migliaio i disegni progettuali che raccontano la costruzione del Castello, da quelli architettonici che ne documentano le fasi costruttive vere e proprie a quelli dedicati ai diversi particolari decorativi quali piastrelle, stucchi o affreschi, acquarelli e schizzi, appunti di viaggio firmati da Alfredo D’Andrade, Marco Aurelio Crotta o dal Capitano attingendo a un repertorio infinito di spunti di carattere medievale, ispano-moresco o di fantasia romantica, necessari per mettere insieme quel collage architettonico in cui la copia si intreccia alla realtà dando vita, tra il 1886 e il 1892 a questa splendida dimora.

INFO

Visite per massimo 6 persone e su prenotazione. Durata : 1 ora circa

Orario visite: 11.00 – 15.00 -16.30

Costo: 6 € a persona, comprensivo di ingresso e accompagnamento