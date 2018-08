Alla Claque ecco Desbelinity, lo show comico targato Balbontin-Ceccon-Casalino-Bianchi

Genova. Ogni giovedì alle 20.30 primo appuntamento di uno show che verrà proposto ogni settimana. I pirati dei caruggi (ossia Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi) presentano #Desbelinity.

A sciabola sguainata, quattro valenti capitani si alternano sul palcoscenico, dando vita a uno spettacolo (rutilante, guascone, piratesco) di gag, monologhi, canzoni e personaggi. Una serata imperdibile per l’energia, la varietà dell’umorismo di casa nostra, e la spavalda maestria dei suoi cannonieri.

La presentazione dello show fa già ridere: “In un contesto sociale come quello dell’Italia di oggi, andato ben oltre le più marronee aspettative anche dei più pessimisti, il gruppo dei Pirati dei Caruggi si propone di aggravare la situazione portando in scena nuove idee comiche sempre in linea con la filosofia della scuola genovese: lavorare meno, lavorare gli altri.

Esiste una “scuola genovese della comicità”? O forse una “comicità della scuola genovese”? Quale che sia la scuola, una cosa è certa: i Pirati dei Caruggi l’hanno marinata. Meglio la strada, il vicolo, la scorciatoia. Il dedalo in salita di una città irripetibile. Città dura, facile andare in secca. Vuoi sopravvivere? Desbeliniti. L’unica via d’uscita è l’arrembaggio. Questo è #Desbelinity: un arrembaggio comico, un colpo di teatro all’aperitivo”.

L’ingresso costa 13 euro.

Lo spettacolo è in programma ogni giovedì sino al 28 aprile.