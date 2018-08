Da Budapest a Genova, ecco la Strings Chamber Orchestra

Genova. Gli artisti di Budapest propongono al pubblico della Giovine Orchestra Genovese brani di Haydn (Quartetto in sol minore Hob: III n. 74 Reiterquartett versione per orchestra d’archi), Giuseppe Verdi (Sei Romanze versione per voce e orchestra d’archi) e Dvořák (Serenata in mi maggiore per archi op. 22).

Fondata nel 1977, la Budapest Strings Chamber Orchestra appare regolarmente nelle sale da concerto d’Europa e del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, in Sud America e in Giappone. A fianco dei suoi membri, Andrea Ulbrich Edina, già solista del Teatro dell’Opera di Budapest e della Deutsche Oper am Rhein di Düsseldorf.

Inizio alle 21, biglietti a 40 euro.