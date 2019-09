Ctu Code by Imo, Ilo, Unece – Le regole per caricare un container marittimo

Il 30 ottobre 2019, dalle 8.30 alle 12.30, alla Camera di Commercio di Genova, via Garibaldi 4, Genova, si terrà il Corso “CTU Code by IMO, ILO, UNECE”, organiZzato da CISCo in collaborazione con Propeller Club – Ports of Genoa

PROGRAMMA

PARTE GIURIDICA – CTU Code: tra aspetti di responsabilità e contrattuali – Contratti assicurativi – Contratti di trasporto – Responsabilità della messa in sicurezza del carico in container

PARTE TECNICA – Condizioni generali di sicurezza durante le fasi di carico e scarico delle merci su container – Conseguenze di un insufficiente imballaggio e bloccaggio del carico – Forze che agiscono sul carico durante il trasporto – Valutazione del carico e pianificazione – Principi base per il bloccaggio e la messa in sicurezza del carico in container – Materiali per il bloccaggio del carico – Tecniche speciali di bloccaggio delle merci nei container.

RELATORI: Dott. Francesco Apeddu – Avv. Enrico Molisani.

Iscrizione obbligatoria a info@ciscoconsultant.it

Quota di iscrizione € 150,00 / Soci CISCo e Propeller Club Ports of Genoa € 100,00

CISCo – Centro Internazionale Studi Containers – Via Garibaldi 4, 16124 Genova – Tel 010.2518852