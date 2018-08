Il crooner Andrea Mora al Louisiana jazz club

Genova. Giovedì sera dalle ore 21, al Louisiana Jazz Club, nel cuore di Genova in via di S. Sebastiano 36R (infoline 3356149998), Andrea Mora, definito da Jazz Italia, per la sua voce e le sue qualità di interprete jazz e swing, il “Crooner italiano”, presenta il suo album “Essenzialmente Mora”, prodotto da Beppe Polonio, vicepresidente del Museo del Jazz di Genova, che include pure la riedizione di due brani composti da Mora ai suoi esordi con il grande Umberto Bindi.

Ingresso a 10 euro, possibilità di fare la tessera del club a 50 euro, comprensiva del concerto di giovedì, tessera che dura fino al 31 dicembre 2018. Il Louisiana, che nella “calda” location ricorda gli storici club del jazz “old school”, e che è dotato naturalmente di un impianto audio di prima qualità, offre pure un servizio american bar deluxe, e però a prezzi popolari, dal caffè a un euro alle birre e i cocktail costo max 6-7 euro. Possibilità, su prenotazione (3404082786) e soltanto per i soci (a un costo extra), di fare nel locale l’apericena prima dell’evento, dalle ore 20.

Nelle due ore di live, Andrea Mora, oltre a presentare pezzi del suo album “Essenzialmente Mora”, eseguirà una lunga serie di brani del repertorio jazz e swing italiano diventati standard internazionali, da Bruno Martino e Gorni Kramer a Fred Buscaglione e lo stesso Umbero Bindi. Mora, che in carriera ha collaborato pure con Bruno Lauzi, suonerà con il suo trio, composto da Claudio Romanelli al piano, Guido Sais basso elettrico, Ezio Cavagnaro batteria