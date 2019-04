Cristina Nico live al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure

Nuova data dell’EremiTour di Cristina Nico. La cantautrice genovese, già vincitrice del Premio Bindi nel 2014, continua a portare in concerto l’ultimo album “L’Eremita” (OrangeHomeRecords), prodotto da Raffaele Abbate. Canzoni per chi non si sente del tutto a posto nel mondo, per chi si sente sempre un po’ strano e straniero, per chi, ‘eremita socievole’, oscilla tra il desiderio di partecipare, di esserci e quello di chiamarsi fuori da tutto, ma che alla fine cerca di costruire il suo posto nel mondo. Un viaggio alla ricerca di una nuova consapevolezza, che si apre con un disin-canto iniziale per arrivare ad una presa di coscienza: tutti abbiamo bisogno degli altri, tutti siamo chiamati in causa perché la storia prima o poi viene a cercarci.

Prossima tappa il 3 maggio al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure – via delle Rocche, 31 – dove Cristina Nico, dalle ore 21.30, suonerà accompagnata da Federico Lagomarsino alla batteria e Osvaldo Loi alla viola.

Con “L’Eremita” Cristina Nico ritrova la via del ‘gotico mediterraneo’ degli esordi, aggiornandolo in un rock che si tinge di echi blues, di psichedelia e di world music. Nel background di Nico c’è un mondo: un’insopprimibile attitudine punk-noise che, seppure educata e dosata, riemerge con forza; c’è l’amore per la parola cantata in modo visionario, il fascino per le radici, una suggestione ‘popular’ che è espressione di qualcosa di viscerale. Il disco respira fra momenti di grande impatto ritmico e canzoni dalle atmosfere più eteree. Nico, fondatrice del Lilith Festival della Canzone d’Autrice e della relativa label, ha pubblicato due album: Mandibole (OrangeHomeRecords, 2014) e L’Eremita (OrangeHomeRecords, giugno 2018).