Cristina D’Avena a Genova, le sigle dei cartoni animati in piazza Matteotti

Genova. L’evento del 2 gennaio in piazza Matteotti rischia di essere più atteso di tanti concerti e proposte non solo per il capodanno genovese. Una serata revival per chi è stato bambino negli anni Ottanta e Novanta per cantare a squarciagola e senza vergognarsi troppo, le sigle dei cartoni animati trasmessi da Mediaset.

Cristina D’Avena sarà protagonista di Flashback, uno show che vede in scaletta le note di serie di animazione come Occhi di Gatto, Pollon, i Puffi, passando per Kiss Me Licia, di cui D’Avena interpretò la protagonista anche un telefilm prodotto in Italia.

La cantante bolognese ha venduto oltre 5 milioni di dischi e sta vivendo una nuova “giovinezza” da qualche anno, dopo essere tornata in tour.

L’appuntamento è alle 20 con l’apertura affidata al Dj Max Giannini, il concerto comincia alle 21.30.