Criminologia a Fumetti

Conferenza pubblica con il patrocinio del Comune di Genova, dell’Associazione Italiana Biblioteche-sezione Ligure e della rivista LG-Argomenti, per approfondire lo stretto rapporto tra la criminologia ed il vissuto personale; attraverso un personaggio dei fumetti (Julia Kendall) e un diario condiviso fra Julia, Berardi e singoli lettori (Il Diario di Julia), che diventano simulacri perfetti per non perdersi in una singola narrazione o in una specifica relazione autore/lettore, ma per provare a comprenderne le dinamiche profonde magistralmente esplorate nei volumi Bonelli.

Saluti:

Pino Boero – Assessore alle Scuole ed alle Politiche Giovanili del Comune di Genova.

Coordina l’incontro:

Giorgio Macario – Formatore, Psicologo e Psicosociologo. Consiglio Scientifico e

Consiglio Direttivo della Libera Università dell’Autobiografia

Intervengono:

Alfredo Verde – Pofessore Ordinario di Criminologia all’Università di Genova

Giancarlo Berardi – Ideatore e sceneggiatore della serie a fumetti JULIA.