Crevari Invade, 25 anni di focaccette, la novità è la navetta

Genova. La novità di quest’anno è una navetta gratuita in partenza dal capolinea dell’1 per evitare i serpentoni di auto parcheggiati lungo la strada che porta a Crevari e i problemi sulla stradina che porta sino all’Anpi di Campenave, sede della manifestazione. Torna Crevari Invade, con le focaccette di Crevari, le magliette celebrative e la musica rock. Quest’anno la sagra che non dimentica la beneficenza compie 25 anni.

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno torna uno dei più attesi appuntamenti estivi a Ponente.

Appuntamento all’Anpi di Crevari ogni sera a partire dalle 19 ogni mezz’ora, con ultima corsa a mezzanotte e mezza.

Ospiti musicali:

Venerdì 23: AfterBeat – White Brothers – Wrong Side

Sabato 24: Federico Bottino – Clan Retrò – SconVoltri

Domenica 25: ABNorme – Next Station – Stone Age