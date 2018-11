“Crêuza de mä – Il bello & buono della Liguria” a Villa Sauli di Prà

Inizia dalla Valpolcevera il viaggio etico culinario promosso dall’Istituto Alberghiero “Nino Bergese” nella storica Villa Sauli (via Pra 70) per valorizzare alcune eccellenze enogastronomiche liguri nell’ambito di tre giovedì: 22, 29 novembre e 13 dicembre. Dall’entroterra alla costa, attraversando un’ideale crêuza de mä, la Liguria si racconta e mostra il bello e buono del suo territorio, ossia le produzioni uniche per qualità e tradizione alimentare ma anche per il rispetto dell’ambiente e del lavoro dell’uomo.

Gli incontri sono concepiti come tre differenti portate di uno stesso menu sul tema “Cibo, etica e territorio”. Alla parte teorica e riflessiva farà seguito un momento conviviale di condivisione e degustazione. Iniziativa in collaborazione con il Parco del Basilico – Città Metropolitana di Genova.

Sulla carta dei giovedì del Bergese si legge: 22 novembre (ore 16) L’aperitivo: racconto di un territorio tra innovazione e tradizione. Ospiti Andrea Bruzzone con i vini della Valpolcevera e Andrea Pedemonte Cabella dell’omonima l’azienda, produttrice da oltre un secolo dei salumi di Sant’Olcese. Partecipa all’incontro Giorgio Bassoli, “divulgatore ambientale e culturale”, con ricerche e scritti sull’entroterra Genovese e sul basso Piemonte; 29 novembre (ore 16) Il piatto unico: raccontare la Liguria come terra di monti e colline. Partecipano alcuni produttori locali d’eccellenza, appartenenti al Consorzio “Il cammino di Santa Limbania” e il ristorante “Baccin dü Carü” di Mele con i suoi gnocchi al pesto e i ravioli aü tuccü; 13 dicembre (ore 11) Il dessert: per un Natale di rinascita. Sul piatto è servita tutta la dolcezza della Liguria con le specialità da forno di Panarello e alcune produzioni di nicchia.

“Il rapporto tra etica e alimentazione è il tema centrale intorno al quale ruotano i tre incontri – spiega il preside del Bergese Angelo Capizzi – Come scuola ci interroghiamo insieme ai relatori e al pubblico sulla relazione che esiste in Liguria tra economia, ambiente e territorio per offrire agli studenti nuovi spunti di riflessione. Le aziende che valorizzano la nostra regione con i loro prodotti e le tradizioni alimentari, così come le micro produzioni rappresentative di una valle o di una località, sono spesso un esempio di cultura e coltura sostenibile”.

Il miniciclo di tre incontri intende evidenziare come l’utilizzo rispettoso del territorio e delle sue risorse sia un elemento di importanza assoluta per l’economia, la cultura e la stessa identità di un paese civile.

“Gli anni del boom economico hanno cambiato profondamente la fisionomia dell’Italia – commenta Maurizio Sentieri, saggista e docente del Bergese e curatore dell’iniziativa – lasciando, oltre a evidenti squilibri e contraddizioni, un suolo trasformato, spesso negativamente, ancora all’inseguimento di uno sviluppo sostenibile e di lungo respiro. Grazie alla riscoperta della cultura alimentare tradizionale e delle produzioni locali, sta crescendo una nuova sensibilità verso modelli di consumo consapevoli e stili di vita salutari, ecologici e solidali. Il rispetto di se stessi, dell’ambiente e degli altri diventa un elemento sempre più necessario nella definizione della qualità della vita e dell’alimentazione, fattore in cui tradizione e modernità coincidono”.