Creare decorazioni di Natale e allestire la tavola perfetta: i laboratori online di Helpcode Italia Onlus

Mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre 2020, dalle 18 alle 19, sono in programma due appuntamenti di Helpcode Experience, un format ideato da Helpcode Italia Onlus che propone laboratori e corsi online all’insegna della creatività e della fantasia. I due appuntamenti, che si svolgeranno entrambi online su Microsoft Teams previa iscrizione, avranno come temi la creazione di decorazioni natalizie e il table setting, ovvero l’arte di allestire la tavola in modo creativo in occasione di un evento speciale.

Entrambi gli appuntamenti sono tenuti da Patrizia Modena e Juliana De Carvalho di TypeLovers, una boutique agency che da anni si occupa di eventi e comunicazione, mettendo la creatività in primo piano per realizzare personalizzazioni, allestimenti e complementi d’arredo a mano per il party perfetto. L’iscrizione è a donazione libera (partendo da una donazione minima suggerita di 9 euro) entro il giorno precedente alla data dell’evento.

«Sicuramente quello del 2020 sarà un Natale diverso dal solito, ma non per questo dobbiamo rinunciare alle decorazioni e all’atmosfera natalizia, regalandoci anche un momento di spensieratezza in compagnia dei nostri bambini – spiegano gli organizzatori di Helpcode Italia Onlus – I due laboratori, oltre a portare nelle case dei partecipanti allegria e a dare degli spunti creativi e originali, sostengono anche i nostri progetti a favore dei bambini di diverse zone del mondo che vivono in situazioni di difficoltà e povertà».

Mercoledì 16 dicembre, dalle 18 alle 19, nel laboratorio online “Helpcode Experience – Arts & Crafts: idee per decorare il Natale insieme ai tuoi bambini” Patrizia Modena e Juliana De Carvalho sveleranno alcuni trucchi per realizzare tante originali decorazioni di Natale per addobbare la casa in vista delle festività natalizie. Prima di collegarsi su Microsoft Teams, si consiglia ai partecipanti di procurarsi carta colorata verde e rossa , cartone da riciclo, forbici, colla, un fiocco di nastro e lana di un colore a scelta per creare sul momento la decorazione. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 16 dicembre alle 12 a questo link: https://helpcode.org/eventi/arts-crafts-idee-per-decorare-il-natale-insieme-ai-tuoi-bambini. A seguito della registrazione, il partecipante riceverà una e-mail con il link esclusivo al laboratorio e le semplici istruzioni per l’uso di Microsoft Teams.

Giovedì 17 dicembre, dalle 18.30 alle 19.30, l’appuntamento è con “Helpcode Experience – Table setting: impara ad allestire la tavola per un evento speciale”, una class online a cura di TypeLovers in cui i partecipanti potranno imparare alcuni segreti per preparare le mise en table perfette per ogni occasione, partendo da quello che si ha in casa. Un’occasione per raccogliere un po’ di idee originali per quando si potrà tornare a organizzare le cene con gli amici e i familiari. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 17 dicembre alle 12 a questo link: https://helpcode.org/eventi/table-setting-impara-ad-allestire-la-tavola-per-un-evento-speciale

Helpcode Italia Onlus è un’organizzazione che lavora, in Italia e nel mondo, per garantire il diritto di essere bambini. La missione di Helpcode è quella di migliorare le condizioni di vita dei bambini all’interno della comunità in cui vivono, attraverso iniziative concrete di sostegno alla loro educazione, al loro benessere, al loro sviluppo. Helpcode è inoltre impegnata in diversi paesi dell’Africa con attività di contrasto alla radicalizzazione e per la risoluzione pacifica dei conflitti. In Italia, porta avanti iniziative volte a migliorare il futuro dei giovani, come i laboratori doposcuola online e le campagne sulla corretta alimentazione e sulla salvaguardia dell’ambiente.