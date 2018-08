Il Creamcafe compie i suoi primi cinque anni, il bar dove si parla di Elzheimer

Genova. “IL CREAMCAFE E I SUOI CINQUE ANNI DI VITA” è il tema dell’incontro pubblico che si terrà GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE DALLE 15 a PALAZZO DUCALE, Sala del Minor Consiglio nell’ambito della XXIV Giornata Mondiale Alzheimer.

L’iniziativa è organizzata da ASSOCIAZIONE CREAMCAFE. Nel confronto con medici, ricercatori, esponenti di associazioni e istituzioni si parlerà tra l’altro di prevenzione, di diagnosi precoce, dei nuovi approcci e delle più recenti terapie per mitigare il declino cognitivo verso l’oblio, nelle varie forme di demenza, la più diffusa il morbo di Alzheimer: 46 milioni di malati nel mondo, un milione e 250 mila in Italia. Un numero in continua crescita, anche in Liguria.

Con circa 800 iscritti, una quarantina di volontari, la sede in piazza Matteotti, il CREAMCAFE, il CAFFÈ DELLA MENTE CREATIVA, nato con il sostegno della Fondazione Palazzo Ducale e del Comune, rappresenta per Genova e la Liguria, un punto di aggregazione, di ascolto e di proposta per tutti coloro che, sani e/o con disturbi cognitivi, vogliono provare a mantenere attivo il proprio cognitivismo, la relazione con gli altri e l’accesso alla cultura.

Promuove attività volte a dare soluzione a alcuni problemi posti dalle malattie degenerative attraverso un approccio socio-culturale

Interventi:

Maria Paola Barbieri

Clinica dell’Alzheimer

Flavio Nobili

Ricerche recenti sull’Alzheimer

Lorenzo Sampietro

Istituzioni e Alzheimer

Guido Rodriguez

Il Creamcafe un’esperienza di 5 anni

Luca Borzani

Cultura e Alzheimer