Crazy Bull: riprende \"BangArang!\" con il concerto di Giorgio Poi e Colombre

Genova. Riprende sabato 13 gennaio 2018 (ore 20) la rassegna targata Goa Boa “BangArang!”, che porta sul palco del Crazy Bull di Sampierdarena (via Eustachio Degola 4/r) due tra le più recenti scoperte dell’indie-pop italiano: Giorgio Poi e Colombre. Ad aprire il concerto sarà la band genovese L’ultimodeimieicani.

Il tour di presentazione dell’album d’esordio di Giorgio Poi, “Fa niente”, sbarca al Crazy Bull dopo aver attraversato tutta Italia. Terminata l’esperienza londinese con i Vadoinmessico, il cantante novarese ha debuttato come solista nel mondo dell’indie-pop, entrando tra le rivelazioni del 2017 grazie a singoli come “Tubature” e “Niente di strano”. Giorgio Poi e i suoi musicisti trovano dal vivo la loro massima espressione, creando un’atmosfera emozionante e dimostrando un’attitudine live più che rara. Altro grande protagonista della serata è Colombre, progetto che inaugura l’esperienza da solista di Giovanni Imparato. Chitarre, omnichord e tastiere di ogni genere: Colombre dal vivo gioca con gli strumenti, arrivando a utilizzare un organetto comprato a una fiera per bambini. L’artista nativo di Senigallia presenta il suo primo lavoro “Pulviscolo”, che vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Iosonouncane (voce e cori di “Blatte”), di Francesco Aprili (batterista di Giorgio Poi, Wrong on you e Boxering Club), di Nicolò Pagani (bassista di Mannarino, in “Bugiardo”) e di Letizia Cesarini, alias Maria Antonietta (anche alla regia del video di “Pulviscolo”). L’esibizione di Giorgio Poi e di Colombre sarà aperta dai genovesi L’ultimodeimieicani, gruppo alternative indie-rock nato nel 2014. La scaletta, oltre a contenere i brani del primo EP “In moto senza casco”, comprenderà nuove canzoni.

Le porte del Crazy Bull aprono alle 20, mentre il concerto inizierà alle 21.30. I biglietti sono acquistabili sia online (https://www.goaboa.it/prodotto/13-01-18-giorgio-colombre10edp/) sia in cassa la sera stessa. Ulteriori informazioni disponibili via telefono (3776983574), via mail (info@goaboa.it) e sull’evento Facebook (https://www.facebook.com/events/1945494832335384/).